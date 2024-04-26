https://news.day.az/politics/1655430.html В ходе СОР29 в Баку будет обсуждаться ряд важных вопросов - Олаф Шольц
В ходе СОР29 в Баку будет обсуждаться ряд важных вопросов - Олаф Шольц
В ходе СОР29 в Баку будет обсуждаться ряд важных вопросов.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
"Всемирная климатическая конференция, которая пройдет в Баку, принесет большие возможности для региона. Обсудив и вновь оценив вместе вопросы климатической политики и принятые в Дубае решения, мы можем сформулировать новые климатические цели и задачи до 2035 года и, конечно, в то же время продвинуть вперед вопрос климатического финансирования".
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