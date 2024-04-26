В ходе СОР29 в Баку будет обсуждаться ряд важных вопросов.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

"Всемирная климатическая конференция, которая пройдет в Баку, принесет большие возможности для региона. Обсудив и вновь оценив вместе вопросы климатической политики и принятые в Дубае решения, мы можем сформулировать новые климатические цели и задачи до 2035 года и, конечно, в то же время продвинуть вперед вопрос климатического финансирования".