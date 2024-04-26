Хорошо, что страны экспортеры традиционного топлива проводят мероприятия по изменению климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

"Господин Президент, Ваш сегодняшний визит проходит в основном в рамках климатической политики, и Азербайджан взял на себя председательство в COP29, то есть он будет принимающей стороной. В рамках COP28 в Дубае были приняты важные решения. К 2030 году объем возобновляемой энергии должен быть увеличен в три раза, энергоэффективность - вдвое, необходимо сократить выбросы метана. Хотел бы также отметить, что увеличение доли ветровой, солнечной и гидроэнергии в энергетическом секторе Азербайджана на 30 процентов к 2030 году является прекрасной новостью. Германия нацелена на 80 процентов".