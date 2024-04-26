Хорошо, что страны экспортеры традиционного топлива, проводят мероприятия по изменению климата

Хорошо, что страны экспортеры традиционного топлива проводят мероприятия по изменению климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

"Господин Президент, Ваш сегодняшний визит проходит в основном в рамках климатической политики, и Азербайджан взял на себя председательство в COP29, то есть он будет принимающей стороной. В рамках COP28 в Дубае были приняты важные решения. К 2030 году объем возобновляемой энергии должен быть увеличен в три раза, энергоэффективность - вдвое, необходимо сократить выбросы метана. Хотел бы также отметить, что увеличение доли ветровой, солнечной и гидроэнергии в энергетическом секторе Азербайджана на 30 процентов к 2030 году является прекрасной новостью. Германия нацелена на 80 процентов".