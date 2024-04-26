Германия готова оказать поддержку Азербайджану и Армении на пути к миру.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

"С Вашего позволения, хочу еще раз отметить, что Германия готова поддержать Вас в поиске долгосрочного и устойчивого решения вопроса, если вы оба хотите этого. Я хотел бы побудить обе стороны к проявлению желания и смелости пойти на необходимые компромиссы. Думаю, что 2024 год может и должен стать годом мира в регионе. Это несет в себе возможности и ответственность", - говорится в заявлении Олафа Шольца.