https://news.day.az/politics/1655447.html Нас радуют предварительные договоренности, достигнутые в связи с демаркацией - Олаф Шольц
Нас радуют предварительные договоренности, достигнутые в связи с демаркацией - Олаф Шольц
Думаю, что 2024 год может и должен стать годом мира в регионе. Это приносит возможности и ответственность.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Отметив, что немецкая сторона рада предварительным договоренностям, связанным с демаркацией, Канцлер подчеркнул, что поддерживает сохранение этой динамики и смелый шаг в этом направлении.
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