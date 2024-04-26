Нас радуют предварительные договоренности, достигнутые в связи с демаркацией

Думаю, что 2024 год может и должен стать годом мира в регионе. Это приносит возможности и ответственность.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Отметив, что немецкая сторона рада предварительным договоренностям, связанным с демаркацией, Канцлер подчеркнул, что поддерживает сохранение этой динамики и смелый шаг в этом направлении.