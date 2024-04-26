Армянское лобби вызывает раздражение и в Армении

Армянское лобби и его покровители готовятся к провокационной акции в Германии. В то время, как в регионе появились хорошие перспективы для мира, начинается процесс делимитации границ, армянское лобби и его покровители пытаются помешать этому процессу, чтобы создать напряженность.

Как сказал Trend политический комментатор Эльчин Мирзабейли, неудивительно, что армянское лобби и диаспора вызывают раздражение и в Армении, передает Day.Az.

Он отметил, что армянская диаспора пытается выступать против Азербайджана и создать ложную информационную среду. "Однако как бы они ни старались, им не удалось повлиять на позиции Азербайджана в международной плоскости. Их провокационные кампании были попыткой бросить тень на Азербайджан. Все это не дало никакого результата", - сказал Мирзабейли.

Представляем вниманию читателей полное видеоинтервью.

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