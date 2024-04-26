Президент Финляндии приглашен на COP29 в Баку

Посол Азербайджана в Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании Заур Ахмедов вручил послу Финляндии в Швеции Маймо Хенрикссон пригласительное письмо, адресованное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Президенту Финляндии Александру Стуббу в связи с Саммитом мировых лидеров, который пройдет в рамках предстоящей в ноябре этого года в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата - COP29.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече противоположной стороне была предоставлена информация о последовательных шагах, предпринимаемых в рамках подготовки Азербайджана к COP29, а также рассмотрена повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Финляндией.

Посол Финляндии выразила признательность за пригласительное письмо и отметила, что доставит его по адресу.

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