Премьер Венгрии Виктор Орбан провозгласил конец западного мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провозгласил конец западного мира.

Как передает Day.Az, такое мнение венгерский премьер высказал в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий (СРАС) в Будапеште.

"В этом году, если даст Бог, мы сможем завершить бесславную эпоху западной цивилизации. Мы можем положить конец мировому порядку, основанному на прогрессивной либеральной гегемонии. Друзья мои, прогрессивный либеральный мировой дух, как он есть, потерпел крах. Оно принесло в мир войны, хаос и беспорядки, коллапс экономики и неразбериху. Неразбериха в международной политике, обнищание семей, ухудшение общественной безопасности на улицах и площадях.

Это была странная эпоха и странный дух. Его последователи провозглашали, что их задача - не представлять народ, а воплощать в жизнь свои собственные идеалы. Если факты не подтверждают их идеи, тем хуже для фактов. Они разделили мир на демократии и автократии и заявили, что их роль заключается в крестовом походе против автократий. Они шли, они воевали, они экспортировали демократию, и в конце концов люди устали от них, где бы они ни появлялись.

Давайте говорить прямо. Этот мировой порядок породил лидеров, которые не способны быть лидерами, которые не подходят для этой задачи, которые завалены ошибками и которые в конечном итоге спешат к собственному уничтожению", - сказал Орбан.

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