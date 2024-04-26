Между Фондом Гейдара Алиева и Фондом нулевых отходов Турции подписан меморандум о взаимопонимании

26 апреля в Фонде Гейдара Алиева состоялась встреча с турецким Фондом нулевых отходов.

Как сообщает Day.Az, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров рассказал о направлениях деятельности Фонда, возглавляемого Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, реализуемых проектах.

Отметив, что одним из приоритетных направлений деятельности Фонда Гейдара Алиева, созданного 10 мая 2004 года и которому в этом году исполняется 20 лет, являются проекты по охране окружающей среды, Анар Алакбаров довел до внимания реализованные и намеченные мероприятия Фонда в этом направлении.

На встрече было отмечено, что в этом году Азербайджан проведет такое значимое международное мероприятие, как COP29, и присоединившись к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, наша страна присоединилась к борьбе с глобальными изменениями климата, а также что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил освобожденные от оккупации территории страны зоной "зеленой энергии", и планируется, что эти территории превратятся до 2050 года в зону "нетто-нулевых выбросов". Было доведено до внимания, что Фонд Гейдара Алиева своими проектами в области охраны окружающей среды оказывает значимую поддержку работам, реализуемым в этой сфере в стране.

Самед Агырбаш, председатель Попечительского совета Фонда нулевых отходов, созданного по инициативе Первой леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган, и помощник председателя Попечительского совета Фонда Гёкхан Джанги сообщили, что основной целью организации, которую они представляют, является защита окружающей среды, здоровья человека, особое внимание уделяется таким вопросам, как повторное использование сточных вод и поощрение их переработки, отметили проекты, реализуемые в этом направлении.

На встрече между Фондом Гейдара Алиева и турецким Фондом нулевых отходов был подписан Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество в рамках COP29, а также в областях охраны окружающей среды, поощрения культурного обмена и защиты культурного наследия.

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