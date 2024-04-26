Председатели комитетов по внешним связям парламентов тюркских государств посетили Ханкенди и Шушу

26 апреля находящиеся с визитом в Азербайджане председатели комитетов по внешним связям парламентов тюркских государств прибыли в город Ханкенди. Они ознакомились с городом Ханкенди.

Как сообщили Day.Az в парламенте Азербайджана, затем делегация отправилась в город Шуша, где ознакомилась с центральной площадью, мечетью "Юхары Гевхарага", осмотрела Крепостные стены и родник "Хан гызы".

Члены делегации были проинформированы об истории города, его состоянии в период оккупации, и о строительных работах, проводимых в Шуше под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, восстановлении исторических памятников в городе, а также о намеченных планах.

Затем они посетили Джыдыр-дюзю. Было отмечено, что героические воины Азербайджана, проявив великий героизм, поднялись по отвесным скалам на Джыдыр-дюзю и ценой своей жизни и крови освободили Шушу от оккупации. Сегодня Джыдыр-дюзю, как и до оккупации, стала местом проведения значимых мероприятий.

Во время поездки делегацию сопровождали председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, депутаты Джаваншир Фейзиев, Сахиб Алиев, Эльман Насиров, Азер Керимли, Насиб Магамалиев, Сабир Гаджиев и другие официальные лица.

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