Начинается новый этап в развитии азербайджано-германских связей

Германия является одним из важнейших политических и экономических партнеров Азербайджана в Европе. Азербайджан придает особое значение развитию связей с этой страной. Германия признала независимость Азербайджанской Республики 12 января 1992 года. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 20 февраля 1992 года.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов, политические и экономические отношения между Азербайджаном и Германией динамично развиваются, торговый оборот между двумя странами продолжает расти, передает Day.Az.

"Визит Президента Ильхама Алиева в Германию поспособствует дальнейшему развитию отношений между двумя странами", - сказал он.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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