Обсуждены связи между парламентами Азербайджана и Монтенегро

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась со спикером парламента Монтенегро Андрией Мандичем.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью парламента, сначала состоялась встреча один на один, стороны обменялись мнениями по связям между нашими странами и парламентами. После встречи Сахиба Гафарова оставила запись в Книге памяти.

Затем встреча продолжилась с участием делегаций.

Андрия Мандич выразил уверенность в том, что нынешний визит будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между двумя странами и их законодательными органами.

На встрече было отмечено, что Азербайджан и Монтенегро являются друзьями и надежными партнерами, разделяют общие ценности и позиции по многим вопросам.

Андрия Мандич выразил заинтересованность своей страны в развитии отношений с Азербайджаном.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила исключительную роль визитов и встреч высокого уровня в развитии двусторонних отношений.

На встрече говорилось о значении совместной деятельности парламентов как одного из факторов, оказывающих существенное позитивное влияние на двусторонние и многосторонние отношения. Подчеркивалось, что очень важно продолжать взаимные визиты и диалог в целях углубления связей в этом направлении.

В ходе беседы уделялось внимание совместной деятельности групп дружбы. Было отмечено, что группы дружбы играют роль моста между парламентами двух стран, обеспечивая регулярные контакты, диалог и обмен мнениями. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между парламентскими комитетами.

На встрече Сахиба Гафарова предоставила обширную информацию о текущей ситуации в регионе, а также сообщила, что некоторые страны, в первую очередь Франция, предпринимают шаги по усилению напряженности в нашем регионе.

Она также коснулась последней резолюцию Европарламента и оценила ее как предвзятую политическую акцию против нашей страны.

Спикер парламента Монтенегро отметил, что его страна всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Он выразил уверенность, что будущее мирное соглашение будет способствовать миру и сотрудничеству в регионе.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

После встречи председатели парламентов двух стран также приняли участие в "Мастерской демократии Барбары Праммер", созданной в парламенте Монтенегро.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!