В Ханкенди обнаружен арсенал армянского вооружения

В Ханкенди обнаружены боеприпасы.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий 26 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 7 единиц автоматического оружия различных марок, 1 пулемет, 1 пистолет, 10 гранат, 3 тротила, 70 магазинов, 2210 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

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