Армия Азербайджана приведена в боевую готовность

Согласно плану подготовки, утвержденному министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым на 2024 год, командно-штабные учения в азербайджанской армии завершены.

Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство обороны.

В соответствии со сценарием, подразделения, задействованные в учениях, приведенных в различную степень боевой готовности, были выведены в резервные районы и районы назначения, обеспечено прибытие и маскировка органов управления на местности.

На учениях были уточнены действия по выполнению различных задач на карте, заслушаны доклады командиров о принятых решениях, исходя из сложившейся тактической обстановки.

Все задачи, поставленные в ходе командно-штабных учений, были успешно выполнены.

На учениях, проводимых с целью дальнейшего совершенствования навыков гибкого принятия решений командного состава, взаимодействия штабов, а также их способности управлять боевыми задачами в сложных условиях, военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм и настойчивость.

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