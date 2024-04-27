https://news.day.az/politics/1655644.html Делегация Милли Меджлиса посетила памятник "Воину-Партизану" в Монтенегро - ФОТО
Делегация Милли Меджлиса посетила памятник "Воину-Партизану" в Монтенегро - ФОТО
Продолжается официальный визит парламентской делегации Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой в Монтенегро.
Об этом в субботу Day.Az сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.
В рамках визита азербайджанская делегация посетила памятник "Воину-Партизану" в Подгорице. От имени председателя Милли Меджлиса к памятнику возложили венок.
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