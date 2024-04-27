Пиночет отменяется: в Армении провалилась попытка военного переворота
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армяне пытались провести военный переворот в стиле латиноамериканских стран.
Day.Az представляет публикацию:
Недолго музыка играла, как говорится. В Армении началась и очень быстро провалилась попытка военного переворота.
Вчера группа из 15 военных присоединилась к населению, пытавшемуся перекрыть одну из дорог в приграничной зоне в Армении. Руководил всей этой шайкой небезызвестный Мигрант Махсудян, бывший военный, уволенный из армянской армии после пожара, в котором заживо сгорели больше десятка военнослужащих.
Махсудян возомнил себя этаким латиноамериканским каудильо - но не рассчитал ни сил, ни реакции властей Армении. Армянское Минобороны довольно быстро выступило с заявлением, в котором пригрозило всем зинворам, если они до сих пор зинворы, арестом и тюрьмой.
И тут недоделанного Пиночета как подменили. Зинворы быстро рассосались, а сам Махсудян заявил, что лично поручил военным вернуться в свои части.
Забавно, как испугавшись тюрьмы, Махсудян резко стал делать вид, что они просто погулять вышли. Будто это не военные, а студенты-первокурсники какие-то: сбежали с лекции и пошли в кино.
Так что переворот пока отменяется, Пиночет напуган и в тюрьму не хочет.
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