https://news.day.az/politics/1655681.html ВМС Азербайджана на международных соревнованиях в Италии - ФОТО
ВМС Азербайджана на международных соревнованиях в Италии - ФОТО
Группа военнослужащих Военно-морских сил Азербайджана находится с визитом в Италии для участия в международных морских соревнованиях, которые пройдут в городе Ливорно.
Об этом в субботу Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
В рамках визита военнослужащие встретились с командованием Военно-морской академии Италии и мэром города Ливорно.
Также азербайджанские представители совместно с представителями других стран-участниц приняли участие в параде и церемонии передачи флагов, а также на занятиях, проводимых в целях подготовки к соревнованиям.
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