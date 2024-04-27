Президент Монтенегро приглашен на COP29

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Монтенегро встретилась с президентом этой страны Яковом Милатовичем.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, передав приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева главе государства Монтенегро, вручила ему письмо с приглашением принять участие в COP29.

Президент Яков Милатович подчеркнул, что Азербайджан является дружественной страной для Монтенегро и отметил, что отношения между двумя странами развиваются. Говоря о том, что Азербайджан является одним из основных инвесторов Монтенегро, Яков Милатович выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества, особенно в сфере туризма.

Поздравив Азербайджан с проведением 29-й сессии Конференции Сторон Конвенции ООН об изменении климата (COP29) Яков Милатович с удовлетворением вспомнил о встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Дубае в рамках COP28.

Он передал поздравления по поводу уверенной победы Президента Ильхама Алиева на президентских выборах, которые прошли в Азербайджане в этом году. Было отмечено, что члены парламента Монтенегро также наблюдали за этими выборами.

На встрече была подчеркнута важность дальнейшего расширения договорно-правовой базы между двумя странами, подписания новых соглашений. Было отмечено, что усиление работы комиссии по экономическому сотрудничеству будет способствовать дальнейшему расширению отношений в этой сфере. В ходе беседы также была отмечена важность укрепления связей в гуманитарной сфере, контактов между людьми.

В ходе беседы председатель Милли Меджлиса, раскритиковав предвзятые кампании и давление на Азербайджан в некоторых международных организациях, сказала, что Азербайджан идет своим путем. Она также проинформировала о процессе делимитации между двумя странами, выразив надежду на скорое подписание мирного соглашения. Было отмечено, что в результате проведенных переговоров Армения согласилась вернуть Азербайджану 4 оккупированных села.

Председатель Милли Меджлиса высказала свое мнение относительно перспектив открытия транспортных линий в регионе. Она упомянула, что восстановление транспорта и коммуникаций принесет пользу всему региону. Отметив, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проводятся масштабные восстановительные и реконструкционные работы, спикер Сахиба Гафарова сказала, что на этих территориях строятся новые города и села. Она также рассказала о роли Азербайджана как надежного поставщика энергии в Европу.

Президент Яков Милатович выразил надежду на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и отметил, что оно будет способствовать развитию региона.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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