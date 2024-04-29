На границе между Азербайджаном и Арменией установлено 35 пограничных столбов

На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 29 апреля 2024 года выполнено больше половины намеченных работ, установлено 35 пограничных столбов.

Работа экспертных групп двух государств продолжается.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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