Генсек СЕ о делимитации границ между Азербайджаном и Арменией

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич выразила свое отношение к процессу делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим Мария Пейчинович-Бурич поделилась публикацией в своем аккаунте в социальной сети X.

"Приветствую недавно достигнутое между Азербайджаном и Арменией соглашение о процессе делимитации, основанное на Алма-Атинской декларации 1991 года", - подчеркнула она.

Отметим, что на основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 25 апреля 2024 года было установлено 20 пограничных столбов. По состоянию на 26 апреля 2024 года было выполнено около 35 процентов намеченных работ, установлено 28 пограничных столбов. По состоянию на 29 апреля 2024 года выполнено больше половины намеченных работ, установлено 35 пограничных столбов.

Работа экспертных групп двух государств продолжается.

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