Проводимая Францией политика ассимиляции обсуждена на конференции в Вене

На первом панельном заседании на тему "Негативное влияние колониализма, политика ассимиляции в отношении местных общин" конференции "Путь к деколонизации: последствия ассимиляции и ее влияние на реализацию прав человека", организованной Бакинской инициативной группой в отделении ООН в Вене, с докладами по теме выступили представители французских колоний, а также исследователи различных университетов мира.

Как сообщает Day.Az, выступившие говорили о больших проблемах, которые порождает политика ассимиляции. Было заявлено, что колониальная политика Франции основывается на ассимиляции населения и отрицании культуры народов.

"Франция хочет, чтобы мы - колониальные народы - были "настоящим французским народом" и отрицали все, что напоминает нам о нашем происхождении - родной язык, приверженность своей земле, наследие предков и т. д.", - заявили представители подвергшихся политике ассимиляции народов, выражающие решительный протест против нее.

Было подчеркнуто, что политика ассимиляции осуществляется в отношении выходцев из Африки, Магриба, Азии, Карибского бассейна и Южной Америки, потому что они не белокожие и не христиане. Франция проводит политику унижения людей, разграничивая понятия цивилизованной расы и низшей расы, и даже различные французские писатели отмечали это в своем творчестве.

На заседании говорилось о том, что ассимиляция является разновидностью колониализма.

"Избавление от ассимиляции означает избавление от колониализма, его идеологических догм, экономической и социальной систем, политического управления и культурного представительства. Это попытка продемонстрировать путем реконструкции наших обществ, что не существует высшей расы, высшей цивилизации, избранного народа. Речь идет о переосмыслении своего места в мире, если мы хотим выжить и жить вместе", - сказал депутат Ассамблеи Мартиники и член Бакинской инициативной группы Люк Фрэнсис Кэрол.

Он отметил, что ассимиляция является средством идеологического воздействия, служащим вполне реальным политическим, экономическим и стратегическим интересам, но без какой-либо научной основы. "Несомненно, народы и страны, веками страдавшие от этой идеологии, должны быть на передовой в борьбе за коренное изменение взглядов человечества на мир и будущее. Главное здесь - изменить людей и мир, предпринять конкретные шаги, чтобы избавиться от постоянного неуважения", - заявил Люк Фрэнсис Кэрол.

Французский исследователь языковых проблем национальных меньшинств Ролан Лафит рассказал о растущей проблеме расизма в его стране, несправедливости полиции по отношению к арабам и африканцам, а также о том, что они подвергаются безосновательным проверкам со стороны полиции. Он сказал, что юристы называют это системным расизмом. Говоря о предвзятости в отношении мусульман, исследователь отметил, что это вышло за рамки расистских движений и стало обычным явлением в политической сфере и СМИ. Ролан Лафит подчеркнул, что растущая исламофобия в его стране вызывает беспокойство.

Французский журналист Жан-Мишель Бран, также подвергнув критике колониальную политику своей страны, подробно остановился на зверствах, учиненных в Алжире в колониальные годы, и отметил истинные цели ассимиляции. По его словам, под предлогом ассимиляции колониальные народы были оторваны от своих предков и традиций.

Пресс-секретарь Национального альянса Гваделупы Натали Миначи заявила, что Гваделупа по-прежнему остается страной мигрантов. Она отметила, что европейцев заселяют в Гваделупу с обещаниями земли и финансовых благ для того, чтобы сократить численность местного населения в этой стране. Жителям Гваделупы даже запрещено отправлять свои религиозные обряды и говорить на родном языке. Натали Миначи заявила, что французский колониализм направлен на уничтожение других культур и языков, которые преподносятся как субкультуры.

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