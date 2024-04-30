Туда-сюда-обратно, кому это приятно?: ходы послом Франции в Азербайджане

Автор: Акпер Гасанов

Мне даже как-то жаль посла Франции в Азербайджане Анн Буайон, которая вернулась в Баку и продолжает дипломатическую деятельность. Жаль, по целому ряду причин. Начну с того, что сам ее отзыв был жалкой попыткой официального Парижа оказать давление на официальный Баку. Напомним, она была отозвана для консультаций на фоне напряженных отношений между Баку и Парижем.

"Франция приняла решение отозвать своего посла в Азербайджане для консультаций в связи с продолжением в последние месяцы со стороны Азербайджана односторонних действий, наносящих ущерб отношениям между нашими двумя странами. Президент Республики выразил сожаление по поводу действий Азербайджана и выразил пожелание, чтобы азербайджанская сторона разъяснила свои намерения", - заявили тогда в МИД Франции.

Это было очередное лживое и манипулятивное заявление французского внешнеполитического ведомства. В реальности, и это можно доказать огромным числом неопровержимых фактов, именно Франция в период президентства Эммануэля Макрона делала все, дабы отношения между Баку и Парижем достигли критически низкого уровня. В частности, незадолго до начала 44-дневной войны, которую спровоцировала Армения, именно Макрон, во время своего визита в столицу Латвии, раздавал обещания в стиле "мы не оставим Армению", попутно обвиняя Азербайджан и даже Турцию.

Далее, уже после начала 44-дневной войны Макрон неоднократно звонил главе нашего государства, пытаясь выдвигать какие-то абсурдные требования и, по сути, обнулив статус Франции, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Да и после победы Азербайджана в 44-дневной войне, а также после блестяще проведенной, однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны, Франция всячески пыталась оказать давление на Азербайджан.

Это была примитивная ошибка. Бесспорным фактом является то, что в период, когда президентами Франции были иные политики, отношения между нашими странами были куда как более теплыми. Но Эммануэль Макрон, "в силу такого поколенческого изменения фундаментальных основ внешней политики Франции", как изящно назвал его выкрутасы Президент Азербайджана в интервью отечественным телеканалам, решил отказаться от нейтралитета, встав в позу однозначного защитника государства-оккупанта.

И в этой роли он принялся откровенно лгать про нашу страну, выдавая свои нелепые и бездоказательные фантазии за факты. Вот и сейчас мы увидели какой-то нелепый маневр, когда посла Франции сначала отозвали в Париж, а потом вернули на место. Азербайджан своего посла из Парижа не отзывал. Хотя, как мы помним, на посольство нашей страны в Париже напали армянские провокаторы, при позорном попустительстве французской полиции.

В любом случае, мадам Буайон была возвращена в Баку. Дали ей соответствующие консультации в Париже? Ну и ладненько. В нашей стране даже как-то не заметили отсутствия мадам Буайон. Но вся эта "челночная дипломатия" изрядно повеселила. Вспомнилась героиня кинофильма "Служебный роман", которую "когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно". Да, работа у посла Франции в Баку не общественная, а дипломатическая, но аналогии очень уместны. Туда-сюда-обратно, кому это приятно? Такой вот вопрос может возникнуть.

Впрочем, мадам Буайон сейчас явно не до поисков ответа на него. Ведь не успела она толком вдохнуть бакинского воздуха, пройдясь к посольству мимо Молоканского сада, как вынуждена эта дама думать над тем, как ей реагировать на заявление МИД Азербайджана, в связи с очередной провокацией в Париже. Это даже не с корабля на бал получается. Это гораздо неприятнее!

"Решительно отвергаем необоснованные утверждения и обвинения в адрес Азербайджана, выдвинутые министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном 29 апреля в правовом комитете Национальной ассамблеи Франции. Министр внутренних дел Франции, говоря о Новой Каледонии, обвинил Азербайджан в поддержке сепаратизма. Он забывает, что именно французская сторона в течение долгого времени предпринимала шаги в поддержку агрессивного сепаратизма в Азербайджане, регулярно принимала у себя представителей сепаратистского режима", говорится в заявлении пресс-службы МИД нашей страны.

Ну и как, после всего этого, не пожалеть Анн Буайон? Ей снова придется ждать инструкций из Парижа, попутно готовясь к вызову в МИД Азербайджана, за нотой. В принципе, учитывая характер нынешних отношений между Баку и Парижем, ей можно было бы выделить место во дворе нашего внешнеполитического ведомства. Чтобы мадам послу было ближе ходить за новыми нотами протеста. В том, что нынешнее руководство Франции даст основания для них - нет никаких сомнений. Как, впрочем, нет сомнений и в том, что выкрутасы официального Парижа имеют и будут иметь в будущем нулевое влияние на расклад сил в нашем регионе.