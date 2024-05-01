Фамилия - немецкая, имя - французское, суть - армянская

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о провокационных высказываниях главы делегации Германии в ПАСЕ Франка Швабе в адрес Азербайджана

Day.Az представляет публикацию:

Глава делегации Германии в ПАСЕ, наш заклятый "друг" Франк Швабе опять отличился. Азербайджан и так прекратил сотрудничество с ПАСЕ - а Швабе все не унимается.

На этот раз он вздумал разразиться гневной тирадой "об ужасной ситуации с правами человека" в Азербайджане и заявил, что Баку мол нельзя ни в коем случае возвращать в ПАСЕ.

Провокационные заявления Швабе больше напоминали смеси истерики с пропагандой уровня Геббельса.

И ладно бы личные мысли или позиция отдельно взятого политика. Какого уровня политик вообще Швабе, если он лезет в отношения Европы с Азербайджаном в такой грязной форме? Про азербайджано-германские отношения и говорить нечего - визит Ильхама Алиева в Берлин прошел менее недели назад.

Если Швабе не понимает таких элементарных вещей, то возникает вопрос, что человек такого уровня делает в ПАСЕ? Если же он все это понимает, тогда встает вопрос о том, кто дал право Франку Швабе говорить от имени всех членов ПАСЕ?

Складывается ощущение, что просьбы, неважно, бескорыстные потуги Швайба - это попытки показаться большим армянином чем сами армяне. Очевидно, что новые армянские друзья Швабе с удовольствием запомнят и растиражируют все, что им надо.