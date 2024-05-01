Азербайджан объединит тюркский мир под брендом "Made in Turan"

Основной целью проведения 2-3 мая в Баку "Экономического форума тюркоязычных государств 2024" является продвижение брендов тюркоязычных стран во всем мире.

Как передает Day.Az, об этом в среду Trend заявил председатель правления Ассоциации франчайзинга Азербайджана Джамид Мовсумов.

По его словам, мероприятие, которое пройдет впервые среди тюркоязычных стран, будет направлено на изучение существующих рыночных и инвестиционных возможностей между этими странами, организацию интеграции брендов в международную среду, развитие коммерческих отношений между компаниями, поддержку привлечения в страну иностранных инвесторов и компаний, укрепление отношений между тюркоязычными странами.

"На форуме будет анонсирован бренд "Made in Turan". Основной целью этого бренда является переход к брендингу продукции, производимой в странах Турана. У компаний тюркских государств есть цели в этом отношении. У нас также будут переговоры с таможенными организациями соответствующих государств. Наша цель - получить специальные льготы на бренд "Made in Turan" и создать особые экспортные возможности", - добавил он.

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