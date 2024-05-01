Находясь в Баку, стало ясно, насколько важны диалог и мир.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила помощник генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос во время выступления на VI Всемирном форуме межкультурного диалога.

"Миллионы людей сталкиваются с вызовами. Здесь, в Баку, я увидела, насколько важны диалог и мир. Увеличивается разделение между людьми. 4 из каждых 5 человек в мире подвергаются дискриминации. Это приводит к расколу на международном уровне. Вот почему необходим диалог. Мы также сталкиваемся с недостатком доверия.

Проведение этого форума имеет особое значение. Мы благодарны Азербайджану за прием", - сказала она.

Отметим, что в Баку начал свою работу VI Всемирный форум межкультурного диалога.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций. В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Мероприятие будет проходить с 1 по 3 мая.

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