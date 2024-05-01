Армянская пропаганда снова пытается доказать то, чего нет

Автор: Байрам Эльшадов

Армянская пропаганда продолжает скатываться на уровень ниже плинтуса. Армянские Телеграм-каналы начали тиражировать новое видео, в котором утверждается, что Азербайджан "уничтожает армянское культурное наследие" в Карабахе. Для того, чтобы придать больший вес своей пропаганде, армяне придумали весьма "хитрый" ход, решив сослаться на многочисленные "независимые исследования". Хотя их новые попытки, откровенно, кажутся попыткой показать свою ценность и напоминают жалкие потуги.

По задумке армян, после этого дешевая пропаганда должна была превратиться в менее дешевую пропаганду, но как обычно армяне просчитались. В своем видео они использовали лишь выдуманную историю, сказки и мифы армян, и независимых исследований там и близко не было.

При этом армяне и не задумались о том, что именно во время оккупации ими азербайджанских земель были уничтожены целые города. До сих пор они оправдывают свое поведение, считая его абсолютно нормальным. При этом не отдавая себе отчет в том, что единственной целью армян было причинить максимальный урон Азербайджану и азербайджанцам. Именно поэтому были полностью разрушены Физули, Агдам и прочие города и населенные пункты.

Но все изменилось после Второй Карабахской войны, и сегодня в Армении решили, что обвинения в адрес Азербайджана помогут им достичь успеха. Беда лишь в том, что им никто не верит, и по этой причине им приходится ссылаться на надуманные "независимые исследования", которые, к слову, так или иначе связаны с армянами. Таков подход армян, подкупить или пообещать что-либо "специалистам" из западных стран и пользоваться их именем для продвижения своих целей. Окампо, Расмуссен и десятки других лиц. Список можно продолжать очень долго.

Армянская пропаганда может придумывать все, что ей захочется, это их право. Но неужели они думают, что кому-либо интересны выдуманные страдания армян? Пытаясь показать свою "богатейшую историю", армяне вызывают лишь смех и выступают в качестве дойной коровы для западных политиков.

Армянам пора научиться решать свои проблемы самостоятельно и принять ответственность за свои решения. Выбор армян привел к нескольким потерянным десятилетиям для населения страны. Несмотря на очевидные потери, армянские пропагандисты продолжают свои попытки играть в информационную войну. Но ведь если им никто не верил раньше, то кто поверит сейчас?

Поведения этих пропагандистов очень напоминают поведение игроманов. Несмотря на большие потери, они продолжают играть в надежде на то, что в следующий раз обязательно повезет. А следующего раза все нет и нет.