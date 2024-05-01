В Азербайджане представители различных религий и традиций всегда жили в мире и согласии.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал министр культуры Азербайджана Адиль Керимли во время выступления на 5-й министерской встрече на тему "Гармония разнообразия: поощрение межкультурного диалога во имя глобального культурного возрождения", состоявшейся в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.

"Когда возникают культурные и религиозные различия, мы, как государство, стараемся проводить сбалансированную политику в этом отношении", - подчеркнул министр.

Отметим, что в Баку начал свою работу VI Всемирный форум межкультурного диалога.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций. В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Мероприятие будет проходить с 1 по 3 мая.

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