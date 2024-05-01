Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН поблагодарил Азербайджан

Я благодарю Азербайджан за проведение COP29 и каждый из нас должен взять на себя обязательство принять активное участие в этом мероприятии.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Моратинос во время панельных дискуссий на тему "Устойчивый путь к зеленому будущему: совместные действия на COP 29 и в последующий период" в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Он подчеркнул, что сегодня мир сталкивается с климатическим кризисом.

"Мы хотим передать наши поздравления Азербайджану и ее команде за организацию COP29. Мы уверены, что при поддержке всей вашей команды будет достигнут успех в проведении COP29", - добавил он.

Отметим, что в Баку начал свою работу VI Всемирный форум по межкультурному диалогу.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций. В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Мероприятие будет проходить с 1 по 3 мая.

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