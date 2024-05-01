Экс-соратник Пашиняна наносит удар по Воваевичу

Автор: Байрам Эльшадов

На армянском политическом небосклоне взошла новая реваншистская звезда. Бывший мэр Еревана, экс-соратник Никола Воваевича Пашиняна по "бархатной революции" Айк Марутян создал новую партию. Он заявил журналистам на первом съезде партии о готовности возглавить протестную волну.

Подражая остальным реваншистам, Марутян обрушился с резкой критикой в адрес армянских властей за некие уступки Азербайджану, надеясь таким способом завоевать симпатии рядовых армянских граждан. Очевидно, что такая тактика экс-соратнику Пашиняна не поможет, как и прочим оппозиционерам. Пора бы этим людям понять - никто не хочет больше умирать за мифическую "великую Армению" и территории соседних государств. А лжепатриотические лозунги нужны Марутяну и подобным ему карьеристам для того, чтобы сидеть в высоких кабинетах и собирать мзду.

Стоит напомнить, что будучи мэром Еревана, Айк Марутян попался на коррупции, за что и был снят с поста. В 2019 году Комиссия по предотвращению коррупции начала производство в отношении Марутяна на основании нарушения требования закона о несовместимости его должности с другой деятельностью. Марутян в период работы на должности мэра параллельно был директором ООО "Еркус у кес". Изучив публикации, Комиссия пришла к выводу - мэр нарушил требование "о несовместимости" и начала производство. Кроме того, 30 ноября 2019 года Марутян назначил на свое место брата, однако до этого в декларации имущества и доходов Марутян не указывал свою деятельность в ООО.

Цинизм Марутяна далеко не ограничивается этим. Примечательно, что будучи в команде премьера, Марутян сидел на своем тепленьком местечке тише воды ниже травы. Но как только Марутяна исключили из состава Совета старейшин, бывший мэр Еревана будто сорвался с цепи.

"Власти превратились в авторитарную власть, они использовали революцию не для того, чтобы вернуть власть народу, а просто забрали рычаги влияния у прежних властей, и сегодня процветает коррупция, которую выявят следующие власти", - заявил ранее журналистам Марутян. То есть коррупционер обвиняет тех, с кем месяц-два назад работал в одном здании и служил одному политическому направлению. Что ж ты, фраер, сдал назад?

Вот такие люди ныне борятся за политические кресла в Армении. Да уж, соседям не позавидуешь...