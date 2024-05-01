Успешная модель сосуществования в Азербайджане является примером для всего мира

Успешная модель сосуществования в Азербайджане в атмосфере межрелигиозной дружбы и братства является примером для всего мира.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде во время панельных дискуссий на тему "Укрепление доверия посредством межрелигиозного диалога" в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Он отметил, что основанные на традиционном национальном, историческом наследии нашего народа идеи общечеловеческого значения - мультикультурализм и исламская солидарность, выдвинутые Президентом Ильхамом Алиевым, Бакинский процесс межкультурного диалога, объявление 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" являются мудрыми инициативами, реализованными лидером Азербайджана, и служат солидарности людей во всем мире.

"В настоящее время наше государство восстанавливает национальные, религиозные и духовные памятники, разрушенные и оскверненные в результате актов вандализма, совершенных в период оккупации, проводит широкомасштабные восстановительные работы по разминированию на освобожденных от оккупации землях, выступает с перспективными экономическими проектами, которые служат общему прогрессу региона Южного Кавказа. К сожалению, одновременно с этими усилиями Азербайджана, в Армении до сих пор звучат призывы к реваншизму, ненависти. Хочу обратиться к тем, кто разжигает сепаратизм, ведет реваншистскую пропаганду, ведется на посулы своих покровителей, обещающих им военную помощь, к тем, кто строит эти грандиозные планы, чтобы они не ввергали свой народ в новые трагедии. Пусть не забывают, что сплоченный в единый кулак мультикультурный азербайджанский народ независимого суверенного азербайджанского государства всегда в состоянии справиться со всеми угрозами", - сказал А.Пашазаде.

Отметим, что в Баку начал свою работу VI Всемирный форум по межкультурному диалогу.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Форум проходит с 1 по 3 мая.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!