В Баку завершился первый день VI Форума по межкультурному диалогу
В Баку завершился первый день VI Форума по межкультурному диалогу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках первого дня форума состоялись три пленарные и четыре панельные сессии, 5-я встреча министров и 3-й саммит международных организаций.
Во время сессий участники обменялись мнениями по актуальным темам.
Выступающие высказались за расширение диалога, отметив наличие в настоящее время в мире проблем и угроз.
Напомним, что в Баку проходит VI Всемирный форум по межкультурному диалогу.
В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.
В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.
Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.
Форум проходит с 1 по 3 мая.
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