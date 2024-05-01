https://news.day.az/politics/1656878.html Пашинян пояснил армянам, что границу обязательно нужно воспроизвести
Пашинян пояснил армянам, что границу обязательно нужно воспроизвести
Нужно воспроизвести границу, то есть пойти и определить эту границу на земле, на основе принципов, которые уже сформированы.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.
"Из интересов нашей страны исходит, чтобы мы в конечном итоге приняли формулу проживания в нашем регионе без внешней помощи и спонсорства", - заявил Пашинян.
Пашинян также отметил, что сделает все, чтобы защитить права, достоинство и безопасность жителей приграничных сел.
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