Пашинян пояснил армянам, что границу обязательно нужно воспроизвести

Нужно воспроизвести границу, то есть пойти и определить эту границу на земле, на основе принципов, которые уже сформированы.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

"Из интересов нашей страны исходит, чтобы мы в конечном итоге приняли формулу проживания в нашем регионе без внешней помощи и спонсорства", - заявил Пашинян.

Пашинян также отметил, что сделает все, чтобы защитить права, достоинство и безопасность жителей приграничных сел.

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