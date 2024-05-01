Боб Менендес всё еще является сенатором США и имеет доступ к брифингам по национальной безопасности, несмотря на федеральные обвинения и большое количество доказательств, разоблачающих его сговор с иностранными правительствами.

Как передает Day.Az, данным фактом возмущается известное американское издание New York Post, передавая настроения американцев в отношении коррумпированного, проармянского сенатора.

NYP считает данный факт абсурдным, учитывая то, что эти обвинения исходят непосредственно от Министерства юстиции США.

Напомним, что Менендесу погряз вместе со своей женой-армянкой в коррупции и злоупотреблении влиянием во второй раз. Это исторический рекорд и ему предъявлены соответствующие обвинения.

"Лидеру большинства в Сенате Чаку Шумеру следует потребовать от Менендеса уйти в отставку или же исключить его из партии. А если Шумер просто боится потерять голоса демократов, ему стоит заглянуть на другую сторону Капитолия, где в своё время спикер Палаты представителей Майк Джонсон проконтролировал исключение конгрессмена Джорджа Сантоса (также обвиненного, но еще не осуждённого), несмотря на все риски. Но Чак Шумер даже не закрыл Менендесу доступ к конфиденциальным брифингам, хотя его обвиняют в передаче секретной информации египетским чиновникам", - говорится в статье.

Издание отмечает, что единственный законодатель из Нью-Джерси, который не сказал, что Менендес должен уйти, - его собственный сын Роб Менендес. А сенатор от штата Пенсильвания Джон Феттерман постоянно называет Менендеса позором, которому не место в Сенате. Он также вернул пожертвование в размере 5 000 долларов из благотворительного фонда проармянского сенатора.

"У Менендеса больше не должно быть возможности обменивать своё влияние на какие-либо услуги, а также узнавать секреты, которые можно продать. Он также не должен получать зарплату или пенсию, которую не заслуживает. В любом случае, большую часть времени он проведет на суде - если только процесс, назначенный на 13 мая, не будет снова перенесен. И всё же, несмотря на все громогласные заявления об "угрозах нашей демократии", Шумер опускает руки, когда речь заходит о Менендесе. Скажите Менендесу, чтобы он ушел, а если он откажется, начните голосовать за его исключение", - заключает издание.

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