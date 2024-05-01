Работа с прицелом на будущее: очередной мастер-класс Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Нам просто нужно принять это, как данность - Азербайджан является государством, которое демонстрирует всему мировому сообществу мастер-класс по отстаиванию своих национальных интересов. И открывшийся сегодня в Баку VI Всемирный форум по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности" дал очередную возможность убедиться в этом.

Для начала нужно отметить, что Всемирный форум по межкультурному диалогу, считающийся составной частью инициированного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2008 году "Бакинского процесса", впервые был организован в Баку в 2011 году, последующие форумы проходили в 2013, 2015, 2017 и 2019 годах. То есть, как видим, глава нашего государства не просто демонстрировал всему миру, сколь огромное значение в Азербайджане придают межкультурному диалогу, но и выстраивал парадигму, приведшую к росту числа друзей нашей страны в мире.

Это, что называется, была работа с прицелом на будущее, блестяще продуманная и реализованная стратегия. В итоге, за минувший период география форума значительно расширилась, увеличилось число стран и структур, участвующих в мероприятии. В форуме в общей сложности приняли участие более 10 тысяч делегатов - официальные лица правительств, руководители и представители международных организаций и институтов. Это - колоссальная цифра!

Ведь, каждый из них, вернувшись к себе в страну, рассказывал и расскажет о том, что видел, слышал в Баку. Это и есть пример формирования правильного, честного отношения к Азербайджану.

"Когда мы встретились в первый раз на этом форуме, это был другой формат. Изначально это была небольшая группа активистов, которые были заинтересованы расширять культурный диалог. И совершенно удивительно видеть, как сейчас это мероприятие стало пионером в области диалога, мира и безопасности", - заявил учредитель организации Global Compas Жан Кристоф Бас.

Он француз. И признания представителя страны, которая, в период президентства Эммануэля Макрона, заняло ошибочную, откровенно проармянскую позицию, особенно ценно. Да и в целом можно твердо и гарантированно утверждать, что в мире, в самых разных его уголках, все большее число людей позитивно воспринимают Азербайджан. А это - пример успеха стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Который выступил сегодня с очень важными месседжами. Глава нашего государства отметил положительную тенденцию в мирном процессе с Арменией.

"Азербайджан активно работает для достижения мира. Переговоры ведутся на основе документа, подготовленного Азербайджаном", - подчеркнул Президент Азербайджана.

В этой связи напомню, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении вскоре встретятся в Астане для обсуждения параметров проекта мирного договора.

Кроме того, буквально вчера стало известно и о том, что Армения готова разблокировать все транспортные коммуникации с Азербайджаном и Турцией. Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью Al-Jazeera.

"Мы готовы разблокировать всю региональную транспортную инфраструктуру не только с Азербайджаном, но и с Турцией, понимая, что этот проект поможет соединить Восток с Западом, Север с Югом, и если он будет реализован, то это будет еще один интересный способ соединить страны Персидского залива с Черноморским экономическим регионом. Согласно этой концепции, разблокирование должно происходить при полном уважении суверенитета стран, а также в соответствии с принципами равенства и взаимности", - сказал Мирзоян.

Как видим, в Армении поняли и приняли ровно ту повестку, на реализации которой всегда настаивал Азербайджан. И это тоже - поистине прорывное, историческое достижение, которое дает основание надеяться на мирное и процветающее будущее для всего Южного Кавказа. И тут имеет смысл снова указать на заявление, сделанное главой нашего государства.

"Сейчас мы наблюдаем положительную тенденцию в мирном процессе. Началась делимитация границы. Не только делимитация, но и демаркация границы", - сказал сегодня Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что делимитация и демаркация границы осуществляется на основе договоренностей, достигнутых между двумя странами, без каких-либо посредников.

"Это еще раз свидетельствует о том, что нам не нужны посредники, особенно те, которые исходят из своих интересов. Они не хотят помочь, они хотят проникнуть (в регион) ради своих политических и экономических интересов. Они хотят вновь разжечь костер. Мы не допустим, чтобы это произошло на Южном Кавказе", - отметил глава нашего государства.

Да, он указал на крайне важный момент. Вначале, в рамках стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, были решены поистине исторические задачи - были восстановлены территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. И сделано это было не просто без помощи Вашингтона, Брюсселя, Парижа или Москвы, а вопреки их планам. Да, Азербайджан стал первой страной, которая смогла вернуть свои оккупированные территории под полный контроль.

А сейчас Азербайджан, победив в войне, побеждает и в мире. Без посторонних посредников, каждый из которых преследовал бы свои интересы, Баку и Ереван продвигают повестку, которая принесет пользу как нашим странам и народам, так и всему Южному Кавказу и не только ему. Все это, опять же, продвигается вопреки планам целого ряда мировых и региональных держав, которые мечтал ранее и помышляют до сих пор погрузить наш регион в бездну управляемого хаоса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев долгие годы призывал официальный Ереван не идти на поводу у этих стран. Он всегда указывал на то, что наши страны и народы обречены жить по соседству и вопрос в том, каким оно будет. Сейчас, как видит весь мир, появился реальный шанс, что соседство это будет добрым. И это будет еще один исторический успех стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который многократно уже демонстрировал всему мировому сообществу мастер-класс по отстаиванию своих национальных интересов.