https://news.day.az/politics/1656893.html Баку и Рим обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество - ФОТО
Баку и Рим обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Палаты депутатов итальянского парламента Джорджо Мюле, находящимся с визитом в нашей стране для участия в VI Форуме по межкультурному диалогу.
Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
В ходе встречи было обсуждено двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Италией.
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