Баку и Рим обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Палаты депутатов итальянского парламента Джорджо Мюле, находящимся с визитом в нашей стране для участия в VI Форуме по межкультурному диалогу.

Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи было обсуждено двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Италией.

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