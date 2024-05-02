Пашинян заявил, что на армяно-азербайджанской границе разместят погранвойска

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в соответствии с договоренностью с Азербайджаном на делимитированных участках будут размещены погранвойска, передает Day.Az.

"По договоренности с Азербайджаном на делимитированных участках будут размещены погранвойска. Потому что это их мандат - обеспечивать безопасность на границах. То есть на границе не будет постов Минобороны", - заявил Пашинян.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча комиссий по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном. В результате переговоров Ереван согласился передать Баку четыре ранее оккупированых села.

На начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между двумя странами по состоянию на 29 апреля выполнено больше половины намеченных работ, установлено 35 пограничных столбов.

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