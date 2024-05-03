Азербайджан - один из формирователей новой реальности и межкультурной коммуникации

Азербайджан взял курс на оформление своей роли главной цивилизационной артерии в регионе.

Об этом сказала в беседе с Day.Az эксперт, директор павильона "Азербайджан" ВДНХ (Москва) Саадат Кадырова, комментируя тезисы, прозвучавшие в ходе выступления Президента Ильхама Алиева на VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу на тему "Диалог ради мира и глобальной безопасности".

Решение территориальных проблем, отметила она, дало мощный импульс для оформления официального Баку в качестве важного игрока, а транспортная и экономическая востребованности делает эту территорию основным хабом. Однако, помимо всех вышеуказанных проектов, Азербайджан является цивилизационной точкой опоры на Южном Кавказе, подчеркнула наша собеседница.

"Его задача оформлена в историко-философском формате давно, и именно Карабах стал осью объединения не только для азербайджанцев всего мира, он стал также формулой решения межцивилизационного проекта. Размежевание цивилизаций - неизбежный процесс, он происходит в историческом формате периодически и знаменует собой новые эры и расцвет новых цивилизаций.

Азербайджан благодаря своему географическому положению всегда был на стыке, острие цивилизаций и с успехом этот межкультурный проект реализовывал на своей земле. Сегодня, с учетом нынешних реалий и вызовов Азербайджан становится не только платформой, но и непосредственным актором, одним из формирователей новой реальности межцивилизационного диалога и межкультурной коммуникации", - сказала Саадат Кадырова.

Лейла Таривердиева