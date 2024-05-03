VI Всемирный форум по межкультурному диалогу продолжает оставаться в центре внимания мировой прессы

Проходящий в Баку VI Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Диалог ради мира и глобальной безопасности" и мысли, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым в речи на церемонии открытия мероприятия все еще остаются в центре внимания средств массовой информации ряда стран мира.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в новостях, опубликованных турецким агентством Anadolu, порталами Milliyyət, Hürriyet, Yeni Şafak, CNN Türk, TR Haber, İHA, İstiklal, Türkiye Press, Son saat, Yeni gün, медиа структурами TRT, Haber Global, TV 100, газетами Beyaz qazete, Akşam и другими СМИ, подчеркивается, что престижный VI Всемирный форум по межкультурному диалогу вызвал большой интерес.

В новостях отводится широкое место высказываниям главы государства о вкладе Азербайджана в межкультурный диалог, и значении форума в этом контексте, роли страны в развитии региона, а также укреплении мира и стабильности в регионе, шагах, предпринятых в области нормализации армяно-азербайджанских отношений, о том, что представители различных этнических групп и религий живут в Азербайджане как одна семья.

В информации, представленной под заголовками "Президент Азербайджана Ильхам Алиев: Мир не должен закрывать глаза на отвратительную практику неоколониализма. Это ведет к насильственной ассимиляции", "Ильхам Алиев: Мы идем к миру с Арменией", "Месседж Армении от Алиева: Очень активно работаем", "Новое заявление от Алиева перед критической встречей: На какой стадии находятся переговоры?", цитируются высказывания главы государства и отмечается, что такие структуры как Европейский парламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы пытаются вмешаться во внутренние дела некоторых стран за пределами Европы, при этом замалчивают неоколониальные тенденции.

В статьях отводится широкое место высказываниям Президента Ильхама Алиева о шагах, предпринятых на пути достижения мира между Азербайджаном и Арменией без всяких посредников, начале работ по делимитации и демаркации, подготовке Азербайджаном базовых принципов по мирному соглашению с Арменией и проекта мирного соглашения.

В новостях, опубликованных в прессе Турции, особо подчеркиваются высказывания Президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджан исторически являлся местом пересечения культур:

"Многокультурное и этнически разнообразное азербайджанское общество на протяжении веков сохранило важные ценности - толерантность, взаимное уважение, дружбу и партнерство. Уверен, что одной из главных причин успешного развития Азербайджана как независимой страны является именно это. Представители различных этнических групп и религий живут в Азербайджане как единая семья, как полноценные граждане Азербайджана, как истинные патриоты нашего государства и государственности".

По российскому государственному телеканалу "Россия 24" транслировался широкий репортаж о VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу. В репортаже было отмечено, что основная тема этого престижного мероприятия связана с диалогом ради мира и глобальной безопасностью. До внимания телезрителей было доведено, что в форуме, на котором Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил со вступительной речью, участвуют представители более ста стран, в том числе России.

Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью телеканалу сказал, что на мероприятии на фоне развития многополярной мировой концепции обсуждаются вопросы межкультурного диалога.

Украинские СМИ широко освещали выступление Президента Ильхама Алиева на церемонии открытия форума. В статьях, опубликованных на новостных порталах 1news, Meta, Ua24news и на других ресурсах, особое внимание было уделено взглядам Президента Ильхама Алиева на шаги по укреплению мира и стабильности в регионе, нормализации армяно-азербайджанских отношений.

В статьях со ссылкой на выступление Президента Ильхама Алиева отмечается, что стабильность на Южном Кавказе достигнута благодаря нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Подчеркивается, что Азербайджан активно работает над достижением мира с Арменией, переговоры ведутся на основе документа, подготовленного Азербайджаном.

В настоящее время в мирном процессе наблюдается положительная динамика, наряду с делимитацией границ, началась и демаркация. Делимитация и демаркация границ осуществляется на основании договоренностей, достигнутых между двумя странами, без посредников.

Выступление Президента Ильхама Алиева на церемонии открытия форума было и в центре внимания сербской прессы. Сербские издания Politika, Tanyug, Novosti, Alo.rs, Pink.rs, а также телерадиоканал Voyvodine привели цитаты из выступления Президента Ильхама Алиева, особенно в отношении неоколониализма. Были опубликованы статьи под такими заголовками, как "Алиев бросил вызов неоколонистам: Мы не можем позволить, чтобы некоторые европейские страны относились к другим народам как к колониям", "Мир не должен закрывать глаза на отвратительную практику неоколониализма".

Особое место в публикациях отведено следующей цитате из выступления главы нашего государства:

"Сегодня, в XXI веке мы не можем позволить некоторым крупным европейским странам продолжать колонизацию других народов. Это категорически неприемлемо. Когда мы поднимаем свой голос на международном уровне, а также ранее в качестве председателя Движения неприсоединения, мы делаем это не потому, что действуем против какой-либо страны, а потому, что защищаем справедливость и международное право. Этот вопрос нельзя игнорировать. Мир не должен закрывать глаза на эту отвратительную практику неоколониализма, которая ведет к насильственной ассимиляции".

Отметим, что в публикациях также приводятся слова Президента Ильхама Алиева о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, о начале работы комиссий обеих стран по делимитации и демаркации, и о том, что этот процесс должен проводиться без участия посредников.

Арабоязычные СМИ тоже широко писали о форуме в Азербайджане. Египетские Ahram, Shorouknews, 2lkhbr.com посвятили публикации выступлению Президента Ильхама Алиева и темам, затронутым в ходе выступления. В новостях повествуется о шагах, предпринятых в период успешного председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, структурах, созданных по инициативе Азербайджана - Парламентской сети движения, Молодежной организации, Женской платформы.

В новости, опубликованной на медиа-ресурсеАlgere54, выходящем в эфир на французском языке, отмечается, что Президент Ильхам Алиев резко осудил неоколониальную политику Франции.

Марокканские информационные ресурсы Mapexpress, Hespress, 2M.ma, катарское издание Gulf Times, йеменское Pressbee, а также информационное агентство Бахрейна сообщили, что в VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу принимают участие 700 человек из более чем 100 стран. Было отмечено, что на 4 пленарных сессиях и 12 панельных заседаниях, которые пройдут в рамках форума, будут обсуждаться вопросы, касающиеся сферы образования, молодежной политики, изменения климата, искусственного интеллекта, сохранения культурного наследия, нелегальной миграции, и другие важные темы. В статьях приводятся заявления Президента Ильхама Алиева, отметившего, что Азербайджан на протяжении многих веков является местом слияния культур, а азербайджанское общество, обладающее большим этническим разнообразием и многокультурностью, на протяжении многих столетий чтит и хранит такие ценности, как толерантность, взаимоуважение, дружба и партнерство.

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