Внутри Азербайджана всегда был позитивный межкультурный диалог.

Как передает Day.Az, oб этом в пятницу Trend заявил политолог Азер Гараев.

По его словам, VI Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности", является одним из престижных мероприятий, проводимых Азербайджаном.

А.Гараев отметил, что форум является очень важной и влиятельной международной платформой. В форуме принимают участие представители 110 стран. Инициатива Азербайджана объединяет интеллектуалов, политиков, лиц, принимающих решения, представителей СМИ, представителей гражданского общества.

"На протяжении веков Азербайджан был местом слияния культур. Наше географическое положение, расположение между Востоком и Западом способствовали этой тенденции. Азербайджанское общество, мультикультурное и обладающее большим этническим разнообразием, на протяжении веков сохраняло важнейшие ценности - толерантность, взаимоуважение, дружбу и партнерство. Люди, проживающие в Азербайджане, представители различных этнических групп и религий живут, как одна семья. Они являются ценными гражданами Азербайджана, истинными патриотами нашего государства, нашей государственности. Внутри Азербайджана всегда был позитивный межкультурный диалог. Азербайджанский народ продемонстрировал это в своей повседневной жизни. Мультикультурализм - это образ жизни для граждан Азербайджана", - сказал он.

Он упомянул, что Азербайджан твердо привержен многосторонности и активно продвигал с 2019 года до начала этого года ценности многосторонности в Движении неприсоединения, членами которого являются 120 стран.

"У некоторых стран была очень болезненная колониальная история, и голоса этих стран должны быть услышаны, они не могут быть забыты. Необходимо бороться с новыми колониальными тенденциями. Мы не можем допустить, чтобы сейчас - в XXI веке некоторые европейские страны относились к другим народам как к колониям.

Мир не должен закрывать глаза на отвратительную практику неоколониализма, ведущую к насильственной ассимиляции.

Принудительная ассимиляция, осуществляемая на более чем дюжине французских приморских территорий, абсолютно неприемлема и должна быть прекращена", - подчеркнул А.Гараев.

Политолог также отметил, что Азербайджан обеспечил мир посредством войны.

"На протяжении 30 лет азербайджанские земли находились под оккупацией. 20 процентов международно признанной территории Азербайджана находилось под оккупацией с первых лет независимости до 2020 года, и около миллиона азербайджанцев являлись беженцами и вынужденными переселенцами, азербайджанский народ подвергся этнической чистке.

Не сработали четыре резолюции ООН, принятые Советом безопасности. Потому что не было механизма имплементации. Принявшие эти резолюции ничего не сделали для того, чтобы они были приведены в исполнение. Поэтому, мы должны были достичь мира посредством войны, и в 2020 году мы освободили большую часть наших территорий в результате 44-дневной Отечественной войны", - добавил А.Гараев.

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