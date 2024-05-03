Раскрыта площадь освобожденных территорий, очищенная от мин

В результате операций ANAMA от мин очищено более 134 000 гектаров земли.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов на мероприятии Европейской команды по противоминной деятельности.

"В результате операций ANAMA было очищено от наземных мин и других взрывоопасных боеприпасов более 134 000 гектаров земли, в основном это земли, используемые для транспортной и энергетической инфраструктуры, сельского хозяйства, а также для строительства жилых районов и других приоритетных объектов. Всего было обнаружено и безопасно уничтожено более 119 000 наземных мин и других взрывоопасных остатков войны, включая более 67 000 единиц боеприпасов", - подчеркнул он.

Отметим, что в апреле на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены и обезврежены 141 противотанковая, 191 противопехотная мины, а также 2 502 неразорвавшихся боеприпаса.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!