Азербайджан - одна из стран, страдающих от мин. Проблема мин препятствует мирному процессу и наносит серьезный ущерб культурному наследию.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на мероприятии на тему "Противоминная инициатива Европейской команды".

Отметив, что Азербайджан нуждается в большой поддержке в процессе разминирования, он подчеркнул важность этого вопроса и для безопасности Европы.

Х.Гаджиев упомянул, что в рамках Движения неприсоединения была создана группа стран, страдающих от мин, и Азербайджан входит в эту группу.

Говоря о важности противоминной инициативы Европейской команды, Х.Гаджиев высоко оценил поддержку Азербайджана Европейским союзом (ЕС). Он подчеркнул важность консультаций ЕС для координации и практического осуществления помощи.

"Мы верим, что эта инициатива Европейского союза внесет свой вклад в укрепление связей между Азербайджаном и ЕС, а также в деятельность нашей страны, связанную с минами", - добавил Х.Гаджиев.

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