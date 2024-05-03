В Агдаме проходит специальная сессия на тему "Влияние мин и неразорвавшихся боеприпасов на культурную собственность"

Участники проходящего в Баку VI Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности" находятся с визитом в освобожденном от оккупации городе Агдаме. В рамках форума в Агдамском конференц-центре проходит специальная сессия на тему "Влияние мин и неразорвавшихся боеприпасов на культурную собственность".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, модератором сессии является постоянный представитель Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО, посол Эльман Абдуллаев.

Отметим, что форум проводится при организационной поддержке правительства Азербайджана, при партнерстве ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации и ИСЕСКО. В мероприятии принимают участие 700 высокопоставленных гостей из более 100 стран.

Высокопоставленные государственные деятели, главы парламентов, религиозные лидеры, ученые, журналисты и представители различных этнических и культурных групп собрались вместе, чтобы добиться прогресса в достижении мира и глобальной безопасности посредством значимого диалога.

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