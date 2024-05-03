Военнослужащие армии Азербайджана примут участие в международных учениях "Anatolian Phoenix - 2024"

Военнослужащие армии Азербайджана, которые примут участие в международных поисково-спасательных учениях "Anatolian Phoenix-2024", отправились в город Конья (Турция).

Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Азербайджан на учениях с участием военнослужащих различных стран будут представлять военнослужащие Военно-воздушных и Военно-морских сил.

В военных учениях, которые продлятся до 17 мая, также будут задействованы два штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана.

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