https://news.day.az/politics/1657419.html Военнослужащие армии Азербайджана примут участие в международных учениях "Anatolian Phoenix - 2024"
Военнослужащие армии Азербайджана примут участие в международных учениях "Anatolian Phoenix - 2024"
Военнослужащие армии Азербайджана, которые примут участие в международных поисково-спасательных учениях "Anatolian Phoenix-2024", отправились в город Конья (Турция).
Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Азербайджан на учениях с участием военнослужащих различных стран будут представлять военнослужащие Военно-воздушных и Военно-морских сил.
В военных учениях, которые продлятся до 17 мая, также будут задействованы два штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана.
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