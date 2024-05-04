Постоянные представители при ООН приглашены на COP29

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев передал своим коллегам во всемирной организации письма-приглашения на COP29, адресованные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым лидерам ряда стран.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства Азербайджана при ООН.

"На фоне продолжения подготовки к COP29 пригласительные письма, адресованные Президентом Азербайджанской Республики главам государств и правительств Сальвадора, Ливии, Микронезии, Новой Зеландии, Никарагуа, Палау, Сенегала, Сейшельских островов, Сирии, Тувалу, Вануату и Венесуэлы, были переданы постоянным представителем Азербайджана [при ООН] его уважаемым коллегам, аккредитованным в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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