Между Азербайджаном и НАТО налажено взаимовыгодное партнерство.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом в своем аккаунте на платформе X написал специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

"Сегодня исполняется 30 лет с тех пор, как Азербайджан стал партнером НАТО. С тех пор мы установили взаимовыгодное партнерство посредством активного политического диалога и практического сотрудничества. Мы особенно приветствуем вклад Азербайджана в миссии НАТО, энергетическую безопасность и борьбу с изменением климата", - говорится в публикации.

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