В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о том, как армянская оппозиция усиливает раскол между народом и правительством.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Резкий и драматичный поворот от религии к политике уже несколько дней вызывает шум на улицах Еревана. Деятели, за долгие годы обанкротившиеся в политике, пытаются собрать себе партнеров, укрываясь в "харизме" милитаристских священнослужителей типа Баграта Галстяна среди некоторых слоев армянского общества.

За последние несколько дней выявилась весьма избыточная группа оппозиции, создающая искусственные пробки на дорогах и пытающаяся тем самым привлечь к себе людей. Тем временем к акции, проводимой тавушской общиной, присоединились бывшие министры иностранных дел Армении Вардан Осканян и Ара Айвазян, а также именуемый экс-спикером т.н."парламента Карабаха" Ашот Гулян.

Итак, суть дела просматривается. Баграт Галстян, играя верой народа, отправился из Тавуша в Ереван, чтобы выразить протест против действующего правительства. Это означает замедление успешного в настоящее время процесса делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном, тем самым поддерживая планы бывшего карабахского клана.

Армения действительно стоит перед трудной дилеммой. Грубо говоря, страна сталкивается с опасностью того, что религия и политика смешаются как контрреактивные элементы, что приведет к взрыву в стране. Бывшие армянские лидеры, карабахский клан, полностью утратившие доверие общества и потерявшие надежду на Россию, не смогли найти другого пути.

Хотя Вардан Осканян когда-то пытался привлечь к себе внимание в связи с правлением Пашиняна, это уже означало для него конец его времени. Поскольку Осканян чувствует, что не сможет отобрать должность у нынешнего правительства, он пытается реализовать свое возвращение в политику через религиозных людей. Его желание заключается не в безопасном будущем для Армении, а в том, чтобы просто захватить место, на которое он положил глаз. Однако для него это все равно, что искать иголку в стоге сена.

Отправившиеся на свалку истории государственные мечты Ашота, одного из элементов так называемого режима, сегодня не отвечают интересам ни одного разумного армянина. Есть только один способ сбить с пути армянское общество, пресытившееся затянувшимся поражением и ничего не обещающей ему политикой: использовать их религиозные убеждения и в конечном итоге уничтожить. Для этого есть архиепископы с военным складом ума типа Баграта Галстяна.

Но почему религиозные люди в Армении имеют такое большое влияние на власть?

Ответ не очень сложен. Их личные доходы и то, что они приложили руку к специально созданному для церквей фонду, а также к теневому бизнесу. Некоторое время назад мы, пусть и вкратце, прояснили этот вопрос в нашей статье о свечном деле церковных монахов при правлении Католикоса Гарегина II. Это означает, что у них есть большие возможности для бизнеса. Именно поэтому оппозиция карабахского клана роится вокруг них, как муха в навозе.

Если бы все было не так, то несколько дней назад Баграт Галстян не смог бы в течение часа потребовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна на улицах Еревана. Как он смог сделать это?

Это правда, хотя его просьба осталась без ответа; однако для оппозиции это был шаг вперед. Потому что в очередной попытке в парламенте был предложен импичмент Пашиняну. Тем не менее возникает вопрос, кто будет непосредственно руководить этой работой? Баграт или пара Кочарян и Саргсян, которые являются настоящими актерами, подстрекающими его сзади?

По этой причине можно сказать, что бедный Галстян даже не знает, что делать дальше. Потому что отведенная ему политическая роль только до этого момента. После этого он отдает власть жадной оппозиции, стремящейся свергнуть Пашиняна, а Баграт исключается из игры. Это означает, что страну снова трясут, и на этот раз ее ведут к новому сценарию религиозного толка. Пока что герои главной роли скрываются за кадром...