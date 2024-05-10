Важные напоминания Президента Ильхама Алиева из возрождающейся Шуши

Автор: Акпер Гасанов

Едва ли не каждое публичное выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева разлетается на цитаты и становится предметом глубокого анализа прошлого, настоящего и будущего всего региона Южного Кавказа. Так произошло и на сей раз, когда глава нашего государства посетил освобожденную Шушу, дабы принять личное участие в поистине историческом событии - в церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

"Тридцать два года вы жили с тоской по родине, но я знаю, что вы ни на мгновение не забывали Шушу, знали и верили, что вернетесь сюда. Я тоже знал, я тоже верил и как президент, начиная с 2003 года, делал все возможное, чтобы вернуть вас и всех бывших переселенцев в родные края", заявил он сегодня. Действительно, остается только в очередной раз поразиться тому, сколь целенаправленно, шаг за шагом, год за годом Президент Азербайджана Ильхам Алиев готовился к моменту, историческую значимость которого невозможно переоценить.

Этот момент наступил в ходе 44-дневной войны, которую спровоцировало нынешнее руководство Армении и поддерживающие его силы в разных странах мира. Глава нашего государства упомянул о них в своем сегодняшнем выступлении. "Деятельность Минской группы на протяжении 28 лет была направлена против народа Азербайджана. Их ложные обещания и бездействие не были случайными. Они не хотели решать проблему. Они обещали эти земли армянам. Точно так же, как в советское время проармянски настроенный Горбачев, а затем и Ельцин обещали эти земли армянам, так же поступили Франция и Америка", подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он справедливо указал на то, что именно США и Франция и поныне занимают позицию поддержки Армении, то есть страны-оккупанта, а не Азербайджана, то есть многолетней жертвы оккупации. Глава государства особо подчеркнул деструктивную роль макроновской Франции. И Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня послал официальному Парижу очень четкий месседж. "Если сегодня мы еще увидим, что в Армении поднимаются реваншисты, Франция дает Армении смертоносное оружие, и если мы увидим, что это вооружение достигает критического уровня, то никто на нас не должен обижаться", заявил он.

Уверен, что в Париже и в Ереване уже давно для себя поняли, что глава нашего государства всегда отвечает за каждое сказанное слово. Соответственно, для самой макроновской Франции будет лучше, если она угомонится и перестанет осуществлять откровенно провокационные шаги, направленные не на приближение мира, а на разжигание новой войны в регионе. У официального Парижа, кстати, было немало возможностей исправиться, отыграть ситуацию назад.

В частности, посол Франции в Азербайджане Анн Буайон могла бы посетить Шушу, Физули или иной уголок Азербайджана, освобожденный от армянской оккупации. Но она этого не сделала. Понятное дело, что это связано с тем, что в МИД Франции ей не дали таких директив. Что, в свою очередь, свидетельствует о неспособности официального Парижа понимать суть и перспективы развития событий в регионе Южного Кавказа.

США, замечу, действуют не столь топорно, хотя и тоже с огромными ошибками. Речь идет о том, что посол США в Азербайджане Марк Либби, сделавший ряд совершенно неуместных заявлений и долго отказывавшийся посещать освобожденные территории нашей страны, в итоге направился в освобожденную и стремительно развивающуюся Шушу, а также побывал в Физули. Это была классическая работа над ошибками с его стороны.

Но, совершенно прав был Президент Азербайджана Ильхам Алиев, когда заявил сегодня, что приезд какого-то иностранного посла в освобожденную Шушу не следует преподносить нам как одолжение. Соглашается кто-то из аккредитованных в нашей стране дипломатов побывать в Шуше и на иных освобожденных территориях нашей страны или не соглашается - это все уже вторично. Куда важнее то, что сюда вернулись истинные хозяева своей земли.

Да, освобождение Шуши стало самым важным этапом операции под названием "Железный Кулак". Именно он, могучий кулак азербайджанской армии, обрушился на голову армянских захватчиков. И 8 ноября 2020 года Верховный Главнокомандующий, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил народу радостную весть об освобождении Шуши. "Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись! Дорогая Шуша, мы тебя возродим!", заявил он тогда. А сегодня в освобожденную, в возрождающуюся Шушу уже возвращаются первые жители этого великого города. Возвращаются навсегда. Возвращаются благодаря героизму наших воинов и блестящей победной стратегии главы нашего государства. Уникальность которой как раз и состоит в том, что она была реализована вопреки планам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.