https://news.day.az/politics/1659353.html Главы МИД Азербайджана и Армении продолжат сегодня переговоры в Алматы
Главы МИД Азербайджана и Армении продолжат сегодня переговоры в Алматы
Переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном продолжатся сегодня в казахстанском городе Алматы.
Как сообщает в субботу Day.Az, министры продолжат обсуждение проекта "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений" между двумя странами.
Отметим, что переговоры между министрами начались минувшим днем. Во время первого раунда обсуждения продлились 4 часа.
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