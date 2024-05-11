https://news.day.az/politics/1659407.html Заместитель министра обороны Азербайджана Рамиз Тахиров освобожден от должности
Заместитель министра обороны Азербайджана Рамиз Тахиров освобожден от должности
Заместитель министра обороны Азербайджана - командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Рамиз Тахиров уволен в запас в связи с предельным возрастом пребывания на военной службе.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны.
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