https://news.day.az/politics/1659421.html В минобороны прошло совещание под руководством министра обороны Закира Гасанова - ФОТО
В минобороны прошло совещание под руководством министра обороны Закира Гасанова - ФОТО
11 мая состоялось совещание под руководством министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны.
Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и сыновей Отчизны, погибших за суверенитет и территориальную целостность Родины.
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