В минобороны прошло совещание под руководством министра обороны Закира Гасанова

11 мая состоялось совещание под руководством министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и сыновей Отчизны, погибших за суверенитет и территориальную целостность Родины.

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