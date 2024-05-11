Воздух Шуши чист, чувства людей непорочны. Поэтому неудивительно, что Шуша - музыкальная столица всего Кавказа, пространство изобразительного искусства, родина прекрасного азербайджанского ковра, край музыки, мысли и поэтов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль".